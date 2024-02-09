В России может появиться черный список YouTube-блогеров

Общественная палата (ОП) РФ создаст черный список российских YouTube-блогеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

В ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках» он заявил, что список будет в открытом доступе, потому что в него войдут «люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры».

Первую часть списка посвятят детским блогерам, в том числе несовершеннолетним. По словам Малькевича, предстоит выяснить, сами они ведут блог или с помощью родителей или опекунов.

Список, продолжил Малькевич, должен стать частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные социальные сети.

«В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — подчеркнул Малькевич.

ОП, добавил он, предстоит продумать комплекс мер, стимулирующих блогеров на переход на отечественные соцсети.

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