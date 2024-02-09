Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России может появиться черный список YouTube-блогеров

Общественная палата создаст черный список российских YouTube-блогеров

close
100%
Hideki Yoshihara/Global Look Press

Общественная палата (ОП) РФ создаст черный список российских YouTube-блогеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

В ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках» он заявил, что список будет в открытом доступе, потому что в него войдут «люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры».

Первую часть списка посвятят детским блогерам, в том числе несовершеннолетним. По словам Малькевича, предстоит выяснить, сами они ведут блог или с помощью родителей или опекунов.

Список, продолжил Малькевич, должен стать частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные социальные сети.

«В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — подчеркнул Малькевич.

ОП, добавил он, предстоит продумать комплекс мер, стимулирующих блогеров на переход на отечественные соцсети.

Ранее блогера Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами