Критик назвал самых успешных участников «Фабрики звезд»

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд». Его цитирует News.ru.

Фактором успешности он назвал участие артистов в международном песенном конкурсе «Евровидение» вне зависимости от результата.

«Это [Юлия] Савичева, [Наталья] Подольская, [Дмитрий] Колдун, [Полина] Гагарина. Последние двое выступили очень успешно, у Колдуна — шестое место от Белоруссии, у Гагариной — второе от РФ, она героически выступила, когда освистали бы любого участника от РФ, могла бы стать первой, если бы не швед», — объяснил он.

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати), подчеркнул эксперт, тоже сделал себе имя благодаря «Фабрике звезд».

«В бизнесе он бы добился успеха и без «Фабрики», но кем бы он был без «Фабрики»? Была бы аудитория среди золотой молодежи, а не среди всего СНГ», — считает Бабичев.

Кроме того, успешными «фабрикантами» критик назвал Ирину Дубцову и Риту Дакоту.

Накануне Бабичев нашел главную, на его взгляд, проблему шоу талантов «Новая фабрика звезд».

Ранее Светлану Лободу обвинили в мошенничестве с хитом «К черту любовь».