Стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» Кащея вместо Кологривого

Актер Андрей Максимов пробовался на роль Кащея в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в беседе с U Magazine.

По словам Максимова, он очень хотел получить роль Кащея, готовился к кастингу, и позже получил уведомление, что пробы прошли успешно.

«Затем я посетил премьеру сериала «Фишер» и узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте», — признался он, добавив, что через пару недель ему пришло письмо с предложением попробоваться на роль бандита Желтого.

Артисту нравится, как он сыграл Желтого. Максимов отмечает, что не ожидал такого успеха сериала.

Из команды, я думаю, такого успеха никто не ожидал, но, когда я приехал домой, сказал жене: «Соня, мне кажется, это просто всех разорвет». Так все и произошло», — вспоминает 26-летний актер.

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