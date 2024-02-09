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Тиктокерша заявила о домогательствах Зейна Малика

Page Six: Зейн Малик 40 раз предложил интернет-знакомой групповой секс

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zayn/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тиктокерша по имени Сэм Фишер заявила о домогательствах певца, экс-солиста One Direction Зейна Малика. Об этом сообщает Page Six.

По словам 33-летней блогерши, она познакомилась с Маликом в дейтинговом приложении Tinder. В течение девяти месяцев он посылал женщине свои снимки топлес.

Фишер уточнила, что встретилась с Маликом и лично.

«Я думала, что это будет секс на одну ночь, но отношения продолжились. Вероятно, дольше, чем стоило», — сказала она.

Малик, продолжила Фишер, писал ей раз в несколько недель, и отношения были «простыми», пока у певца не возникла навязчивая идея.

«Он решил, что хочет секса втроем. Раз 40 он предложил мне сделать это с человеком, которого я выберу сама», — сказала она.

В конце концов Фишер нашла женщину, согласную присоединиться к паре, но в последний момент отказалась от идеи, что разозлило артиста.

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