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Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы

Shot: певица Штурм еле спаслась из горящего дома на улице Черняховского

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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм заявила журналистам, что чудом спаслась из горящего дома на улице Черняховского. Об этом пишет Shot.

Артистка уточнила, что ночью она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi. За несколько минут до этого она заметила одну строку из новостной ленты: «Начался сильный пожар на улице Черняховского».

Тогда певица открыла окно и увидела густой дым. Она успела взять только теплые вещи и побежала из квартиры. Спускаясь по лестнице, она стучала в двери и кричала, чтобы разбудить соседей. Сейчас Штурм вместе с другими жильцами находится в ТЦ «Галерея Аэропорт».

Эвакуированные жители рассказали, что всех желающих разместят в социальной гостинице.

Как пишет Shot, в доме на улице Черняховского выдавали квартиры советской элите.

В доме, где начался пожар, давали квартиры писателям и поэтам. Дом относится к ЖСК «Московский писатель». В разные годы в нем были квартиры: Дарьи Донцовой, Беллы Ахмадулиной, Льва Безыменского, Татьяны Бек, Льва Гинзбурга, Александра Галича, Алексея Арбузова и других.

На текущий момент открытое горение ликвидировано, но полностью пожар еще не потушен.

Как рассказали в оперативных службах ТАСС, это был самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.

Ранее звезда 90-х Штурм призналась, что пытается набрать вес после липосакции.

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