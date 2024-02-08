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«Популярность нахлынула»: педагог Кологривого о характере скандального актера

Педагог Кологривого Зуев об актере: очень резкий, но не переходит границ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший преподаватель театрального института и руководитель новосибирской театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал, каким был актер Никита Кологривый до своей популярности. С педагогом звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» побеседовало издание НГС.

Кологривый учился у Зуева около года, и педагог отмечает, что артист, в последнее время ставший героем скандальных новостей, всегда обладал ярким характером.

«Смотрите, он действительно очень резкий, но ни в коем случае он не переходил границ. То есть он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты», — заявил Зуев.

При этом с другими педагогами, критиковавшими будущую звезду, у Кологривого были плохие отношения. Сейчас преподаватель продолжает поддерживать отношения с учеником и не считает, что популярность его испортила.

«Я не думаю, что популярность как-то сказалась, но, может быть, она нахлынула волной. У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того» ,— говорит преподаватель.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

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