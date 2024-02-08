Звезда «Темного рыцаря» начал строить детские дома

Актер Кристиан Бэйл начал строить детские дома в Калифорнии (США). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

50-летний Бэйл и его компания «Together California» дали старт строительству деревни для сирот неподалеку от Лос-Анджелеса. Проект деревни был в разработке 16 лет.

12 отдельных домов и две квартиры-студии, а также большой общественный центр будут построены для семей, взявших под опеку братьев и сестер — проект нацелен на то, чтобы не разлучать сиблингов.

Строительство оценивается в $22 миллиона, его завершат к 2025 году.

«Представьте абсолютную боль, травму потери родителей, необходимость быть оторванным от родителей — а потом еще и потерять братьев и сестер. Так с детьми нельзя. Надеюсь, эта деревня будет первой из многих», — сказал звезда «Темного рыцаря» на открытии строительства.

30 января Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме. Лучшие работы актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее Николай Коляда объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру.