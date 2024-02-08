Андрей Макаревич* рассказал, прилетит ли на прощание с музыкантом Борзовым

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, прилетит ли на прощание со своим коллегой по группе, барабанщиком Юрием Борзовым.Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В беседе с изданием Макаревич заявил, что не сможет прилететь в Россию из-за работы. 9 февраля у него назначено выступление в Тель-Авиве — в последние годы музыкант проживает в Израиле.

Юрия Борзова не стало 8 февраля. Источник издания уточнил, что барабанщик около шести лет боролся с онкологическим заболеванием. Макаревич также рассказывал, что артист боролся с раком.

С Макаревичем Борзов познакомился в школе, он предложил певцу название для рок-группы «Машина времени». Был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года. Занимался графикой и архитектурой.

С 1985 года Борзов участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

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