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Солиста башкирской группы «Караван-Сарай» избили неизвестные

Заслуженного артиста Башкортостана Амира Туйгунова избили

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Солиста башкирской группы «Караван-Сарай» Амира Туйгунова, заслуженного артиста республики Башкортостан избили неизвестные. Об этом сообщает издание «Пруфы».

Информация о том, что музыкант-дирижер якобы был избит неизвестными людьми, появилась в социальных сетях сегодня, 8 февраля.

В комментариях высказывают версии, что причины предполагаемого нападения могут быть политическими.

Туйгунов — лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей, музыкант и режиссер театра и кино. В последние годы он вместе со своей группой «Караван-Сарай» часто выступал на концертах, организованных правительством республики, поддерживал главу региона Радия Хабирова.

В 2017 году Туйгунова задержали на митинге за отставку действующего тогда главы Башкирии Рустэма Хамитова. Его арестовали на пять суток.

Накануне блогершу Виолетту Чиковани избили на съемках в Волгограде.

Ранее Клава Кока заявила, что снимет обманутую от ее имени школьницу в клипе.

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