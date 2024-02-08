Клава Кока снимет обманутую от ее имени школьницу в клипе

Российская певица Клава Кока снимет в одном из новых клипов школьницу, обманутую от ее имени. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Клава Кока узнала о 14-летней школьнице, которой мошенники представились именем артистки и выманили полуобнаженные фото якобы для кастинга в клип. Она решила встретиться с девочкой.

«Пусть тебе это будет уроком, не переживай. Ты же в клипе не снялась. Нам нужна будет танцовщица в клип. Если что, напишем», — пообещала она.

Накануне власти Эстонии запретили Клаве Коке провести 29 марта концерт в Таллине. Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре рассказал журналистам, что выступление Клавы Коки в Эстонии неуместно, так как она находится «на службе у российской пропаганды».

При этом владелец компании MJClub Юри Метс, организатор выступления Клавы Коки в Таллине, уверен, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. По его словам, она сможет въехать в Таллинн из Германии по действующей шенгенской визе.

Ранее продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой.