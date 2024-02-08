Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Клава Кока снимет обманутую от ее имени школьницу в клипе

Певица Клава Кока встретилась с обманутой от ее имени 14-летней девочкой

close
100%
Личный архив Клавы Коки

Российская певица Клава Кока снимет в одном из новых клипов школьницу, обманутую от ее имени. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Клава Кока узнала о 14-летней школьнице, которой мошенники представились именем артистки и выманили полуобнаженные фото якобы для кастинга в клип. Она решила встретиться с девочкой.

«Пусть тебе это будет уроком, не переживай. Ты же в клипе не снялась. Нам нужна будет танцовщица в клип. Если что, напишем», — пообещала она.

Накануне власти Эстонии запретили Клаве Коке провести 29 марта концерт в Таллине. Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре рассказал журналистам, что выступление Клавы Коки в Эстонии неуместно, так как она находится «на службе у российской пропаганды».

При этом владелец компании MJClub Юри Метс, организатор выступления Клавы Коки в Таллине, уверен, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. По его словам, она сможет въехать в Таллинн из Германии по действующей шенгенской визе.

Ранее продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами