В Казани впервые пройдет «Супердискотека 90-х» в спортивных штанах и малиновых пиджаках

В Казани впервые пройдет масштабное шоу «Супердискотека 90-х» с участием групп «КАР-МЭН» и «Пропаганда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

8 марта 2024 года на площадке отеля Korston состоится большой концерт с участием многих звезд. Помимо указанных коллективов, на мероприятии исполнят свои номера такие артисты, как Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», Юлия Беретта (ex. «Стрелки»)‎ и МС ЖАН.

В этом году шоу пройдет под лозунгом «Назад в будущее» — между выступлениями артистов будут ставить ностальгические видеоролики, а самих гостей призывают надевать малиновые пиджаки, спортивные штаны и другую одежду в духе 90-х. Помимо этого, посетители концерта смогут провести время в специальных анимационных зонах, например вернуться в класс любимой школы и посидеть за партой, подкачаться в советском спортзале или поставить челку в парикмахерской.

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