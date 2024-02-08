Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Казани впервые пройдет «Супердискотека 90-х» в спортивных штанах и малиновых пиджаках

В Казани пройдет шоу «Супердискотека 90-х» с группами «КАР-МЭН» и «Пропаганда»

close
100%
Пресс-служба организатора

В Казани впервые пройдет масштабное шоу «Супердискотека 90-х» с участием групп «КАР-МЭН» и «Пропаганда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

8 марта 2024 года на площадке отеля Korston состоится большой концерт с участием многих звезд. Помимо указанных коллективов, на мероприятии исполнят свои номера такие артисты, как Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», Юлия Беретта (ex. «Стрелки»)‎ и МС ЖАН.

В этом году шоу пройдет под лозунгом «Назад в будущее» — между выступлениями артистов будут ставить ностальгические видеоролики, а самих гостей призывают надевать малиновые пиджаки, спортивные штаны и другую одежду в духе 90-х. Помимо этого, посетители концерта смогут провести время в специальных анимационных зонах, например вернуться в класс любимой школы и посидеть за партой, подкачаться в советском спортзале или поставить челку в парикмахерской.

Ранее Дженнифер Энистон забыла Дэвида Швиммера ради рекламы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами