Светлана Ходченкова рассказала, какие люди ей нравятся больше других

Актриса Светлана Ходченкова в интервью «РБК» призналась, что ей нравятся люди с чувством юмора.

«Я очень падка на людей с этим качеством. Конечно, огромное количество импровизаций предусмотрено на таких проектах. Со знакомыми партнерами уже не тратите время на то, чтобы притереться друг к другу, а сразу приступаете к поиску», — отметила Ходченкова.

Она призналась, что считает комедийный сериал «Очевидное невероятное» одним из своих любимых проектов, так как актеры много шутили, импровизировали, а у многих членов съемочной группы было отличное чувство юмора. По словам артистки, во время съемок у режиссера рождались новые идеи, которые во многом были вдохновлены изменчивым характером актеров.

«Каждый день актеры приходят в разном настроении — это уникально и неповторимо. Вся эта энергия и создает вот этот продукт», — пояснила Ходченкова.

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