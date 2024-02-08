Петербургский депутат высказался против отмены концерта Кристины Орбакайте

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин выступил против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте в Питере. Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац».

По его словам, причин для отмены выступлений артистки нет.

«Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее отменять. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право», — подчеркнул депутат.

В российских городах отменились почти все концерты Орбакайте. Так, накануне организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

Ранее сообщалось, что актер Оскар Кучера резко поменял отношение к Орбакайте.