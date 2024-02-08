Названа причина проблем со здоровьем у Александра Панкратова-Черного

Медики диагностировали у госпитализированного актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без. На фоне проблем со здоровьем артисту стало тяжело дышать из-за неполной вентиляции легкого, догадки врачей об инфаркте не подтвердились.

По данным канала, артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой. При первичном осмотре врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, артиста увезли в больницу в предынфарктном состоянии.

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