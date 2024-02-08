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Стало известно, когда выйдет сиквел мультфильма «Моана»

Вторая часть «Моаны» выйдет в ноябре 2024 года

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Walt Disney Pictures

Вторая часть мультфильма «Моана» выйдет в ноябре 2024 года, об этом сообщил глава кинокомпании Disney Боб Айгер в беседе с NBС.

«Моана» остается невероятно популярной франшизой, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше о Моане и Мауи, когда «Моана-2» выйдет в кинотеатрах в ноябре этого года», — отметил Айгер.

Глава студии уточнил, что изначально шоураннеры проекта хотели снять сериал про Моану, но в итоге решили остановится на полнометражном продолжении. Продюсерами нового фильма выступят Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия в составе компании Seven Bucks Productions, а также Бо Флинн из Flynn Picture Co. Релиз мультфильма запланирован на 17 ноября 2024 года.

Анимационный фильм «Моана» 2016 года стал хитом для Disney, собрав в прокате более $680 млн. В мультфильме Дуэйн Джонсон озвучивает полубога Мауи. Актер был выбран на роль не только благодаря своим внушительным габаритам, но и происхождению по линии мамы. В знак признания его заслуг перед самоанским народом и из-за дальнего родства с самоанскими вождями Джонсон получил дворянский титул Сейули от Малиетоа Танумафили II.

Ранее сыгравший Воланда Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты».

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