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Звездный хирург Хайдаров раскрыл, что будет с его клиникой после проверки Росздравнадзора

Хирург Хайдаров: IQPLASTIQUE продолжит работать после проверки Росздравнадзора

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drkhidarov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приняла решение не приостанавливать работу клиники IQPLASTIQUE, принадлежащую звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, после проведенной проверки, которая началась в 2023 году. Об этом хирург рассказал kp.ru.

«Да действительно проверка окончена, выявлено несколько незначительных нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время. Клиника продолжает свою работу. Я вообще не понимаю такого пристального внимания к проверке именно нашей клиники. Сотрудники РЗН делают свою работу и проверяют множество клиник. Я и раньше говорил, что проверка идет, но бояться нам нечего, у нас все в порядке, все по закону», — рассказал он.

1 февраля сообщалось, что Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Это произошло 15 января 2024 года, следовало из документа, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Хирург оперировал многих российских звезд. В 2023 году он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств. Так, в июле прошлого года певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь.

Ранее Хайдаров объяснил, почему ликвидировал свою клинику.

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