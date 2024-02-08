Анастасия Волочкова заявила о резком похудении: «И то Прохор заставил»

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что за день ничего не съела, кроме легкого бульона.

«Еще на килограмм вчера похудела. Рано проснулась от голода, вспомнив, что вчера забыла поесть. Только бульон из щавеля пустой на съемке, и то Прохор заставил. И вот Лолочка завтрак принесла в спальню», — написала Волочкова.

Балерина также опубликовала снимок своего завтрака: артистка съела яйцо и запила, предположительно, чаем.

14 января в сети появилось видео, на котором Анастасия Волочкова танцует вместе с актером Никитой Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В ролике артист встал на колени и резко сдернул с бывшей примы спортивные брюки, а после схватил ее за грудь. Анастасия Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Позднее Волочкова опубликовала скрины с никнеймами тех, кто критикует ее фотографии. У хейтеров были пустые или закрытые страницы. Анастасия Волочкова высмеяла обидчиков, назвав их «писаками-ботами».

Ранее Ольга Орлова вспомнила, как ходила голой в немецкую баню.