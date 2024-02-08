Ректор ГИТИСа назвал патриотической постановку с Серебряковым и Раппопорт

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал в беседе с News.ru патриотическим спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с артистами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт в главных ролях.

Заславский назвал историю «Эйнштейна и Маргариты» вдохновляющей и умиротворяющей.

«Совсем недавно я сам смотрел этот спектакль, могу сказать, что после него хотелось жить дальше. А это очень важно, для этого, на мой взгляд, вообще сегодня в принципе нужен театр», — рассказал ректор.

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

Ранее актриса Полина Агуреева назвала глупостью отмены спектакля «Эйнштейн и Маргарита».