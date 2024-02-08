Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ректор ГИТИСа назвал патриотической постановку с Серебряковым и Раппопорт

Ректор ГИТИСа Заславский назвал патриотическим спектакль «Эйнштейн и Маргарита»

close
100%
einsteinandmargarita.com

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал в беседе с News.ru патриотическим спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с артистами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт в главных ролях.

Заславский назвал историю «Эйнштейна и Маргариты» вдохновляющей и умиротворяющей.

«Совсем недавно я сам смотрел этот спектакль, могу сказать, что после него хотелось жить дальше. А это очень важно, для этого, на мой взгляд, вообще сегодня в принципе нужен театр», — рассказал ректор.

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

Ранее актриса Полина Агуреева назвала глупостью отмены спектакля «Эйнштейн и Маргарита».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами