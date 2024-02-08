Звезда «Битвы экстрасенсов» начал музыкальную карьеру

Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс сообщил в Telegram-канале, что записал две песни.

Шепс отметил, что первый трек выйдет 9 февраля. Он опубликовал обложку новой композиции и предложил поклонникам угадать, о чем будет она. На картинке написано «Лед», что может указывать на название песни. Медиум также хочет выпустить трек под названием «Алый алкоголь».

В январе Олег Шепс анонсировал выход своей книги. Он не уточнил, в каком жанре написана работа, однако одна из глав будет посвящена астрологии. По словам экстрасенса, книга почти готова.

25 декабря 2023 года Шепс сообщил, что впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Медиум пожаловался на упадническое настроение.

23 декабря прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей. Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Ранее Гарик Харламов вспомнил, как заплатил 50 тыс. рублей за прием у победителя «Битвы экстрасенсов».