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Соседов ответил на слухи о переносе «Маски» из-за Киркорова: «Глупости»

Критик Соседов заявил, что шоу «Маска» не стали бы отменять из-за Киркорова

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Global Look Press

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов опроверг в беседе с News.ru, что премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за певца Филиппа Киркорова.

Соседов назвал «глупостью» слухи о переносе проекта из-за скандала вокруг Киркорова. Критик считает, что артиста можно всегда заменить. Телеведущий уточнил, что точной причины отмены премьеры «Маски» нет.

«Если один человек в опале, неважно по какой причине, всегда найдется другой эксперт. По логике вещей не может быть такого, что из-за одного человека отменили шоу, которое так долго готовили. Разве на Киркорове держалось шоу «Маска»? Это же смешно», — заявил критик.

Соседов также заявил, что был бы не против заменить Киркорова в членах жюри шоу «Маска».

5 февраля телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска». Проект должен выйти 18 февраля вместо 11-го. Причина этого решения неизвестна.

В комментариях к посту о переносе во «ВКонтакте» пользователи предположили, что изменения могут быть связаны со сменой состава жюри «Маски» после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Известно, что в жюри предыдущих «Масок» входил Филипп Киркоров, принимавший участие в вечеринке Ивлеевой.

Ранее Валуев назвал издевательством видео с извинением Киркорова.

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