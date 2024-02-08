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Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль в Красноярске

Режиссер Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль «12»

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Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Режиссер Никита Михалков получит 3,2 миллиона рублей за участие в спектакле «12» в Красноярске. Об этом сообщает ngs24.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Постановка пройдет на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского 9 и 10 апреля. Спектакль стал частью программы XI Транссибирского Арт-фестиваля, который пройдет в Красноярском крае с 22 марта по 16 апреля.

18 января стало известно, что аккаунт Михалкова «БесогонТВ» заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний». Канал насчитывал около 1,6 млн подписчиков.

19 января Михалков прокомментировал произошедшее и признался, что ожидал подобного исхода. Он уточнил, что выпуски передачи можно смотреть в Telegram-канале «Бесогон», на сайте «БесогонТВ» и на канале «БесогонТВ» в Rutube. Режиссер заявил, что намерен «продолжать говорить свою правду».

30 января Михалков заявил, что певица Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Он считает, что у людей поменялось отношение к Примадонне после ее отъезда из страны.

Ранее Михалков заявил, что хейтерам становится неинтересно его осуждать.

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