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Концерт Кристины Орбакайте отменен во Владивостоке

Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке

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Максим Блинов/РИА Новости

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, который должен был состояться во Владивостоке 19 марта, отменили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение организаторов и концертного зала Fesco Hall.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — рассказали в Fesco Hall.

В концертном зале добавили, что концерт певицы Дианы Арбениной, анонсированный на сайте Fesco Hall, запланирован на другой площадке — «Фетисов арене».

7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной. В этот же день стало известно, что концерты Орбакайте отменили в Благовещенске и Хабаровске.

24 января в МЦУ рассказали, что администрации Владивостока поступили два официальных обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта. Организаторам рекомендовали согласовать выступление с министерством юстиции и они выполнили их.

Ранее власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине.

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