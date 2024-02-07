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Юрий Лоза описал отмену концертов Орбакайте русской поговоркой

Певец Юрий Лоза: артисты не будут сочувствовать Орбакайте из-за отмены концертов

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Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с «Телепрограммой» заявил, что коллеги Кристины Орбакайте с радостью займут ее место на фоне отмены выступлений артистки.

«Есть такое выражение — «Отряд не заметил потери бойца» или русская народная пословица «Баба с возу – кобыле легче». Ни один артист на нашей современной эстраде из тех, кто крутится все время по телевизору и заполняет эфиры не пожалел о том, что кого-то из артистов куда-то не пустили», — заверил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что российские слушатели ничего не потеряют от отмены концертов артистки, а другие певцы будут готовы занять эфирное время Орбакайте.

7 февраля в Благовещенске и Хабаровске перенесли концерт певицы Кристины Орбакайте на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске 18 марта. Организатор выступлений Сергей Зайцев объяснил, что во время тура возникли накладки по логистике. В связи с этим организатором выступлений и концертным директором исполнительницы Александром Качаном было принято решение о переносе концерта.

Ранее мэр Владивостока призвал отменить концерты Арбениной и Орбакайте.

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