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Звезда «Склифосовского» рассказал о противостоянии с Максимом Авериным на съемках

Актер Ульянов признался, что у них с Авериным не было соперничества на съемках

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Владимир Трефилов/Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Дмитрий Ульянов, который играет экранного соперника героя Максима Аверина в сериале «Склифосовский», рассказал «СтарХиту» об отсутствии противостояния с коллегой.

«Ну, мы же профессионалы, какие противостояния? Играем разных людей, делаем общее дело, понимаете. Это проект Макса, конечно. Но мы с ним друзья: знакомы уже 30 лет, учились в одном институте, снимались вместе в других картинах. Я к Максу прекрасно отношусь, очень уважительно и по-человечески», — заверил Ульянов.

Артисту понравилось, что его персонаж в сценарии заявлен как антагонист по отношению к главному герою, которого играет Аверин. По мнению Ульянова, его персонаж — доктор Волошин — является четким профессионалом, который максимально серьезно и ответственно подходит к своей работе. В то время как герой Аверина — Брагин — производит впечатление импровизирующего авантюриста.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) приехал в Австралию и посмеялся над местным музеем.

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