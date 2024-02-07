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Александр Лазарев о работе в Театре Российской армии: «надо сохранить его лицо»

Актер Лазарев признался, что хочет сохранить лицо Театра Российской армии

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Старый репертуар Театра Российской армии после смены главного режиссера планируется сохранить. Об этом в интервью kp.ru рассказал новый главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев.

«На сборе труппы я сказал, что чту, уважаю традиции этого театра. Я вообще человек традиционных ценностей. Надо сохранить лицо театра (а этот театр имеет и свое лицо, и мощный характер), но при этом не оставаться музеем, идти вперед и развивать современные технологии. Это сложная задача, но, мне кажется, это единственный правильный способ существования сегодня», — подчеркнул артист.

Лазарев также допустил, что к работе в театре будут приглашаться новые известные артисты. По его мнению, зрителям нравится видеть на сцене «знакомые лица».

В декабре 2023 года департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщил о том, что Александр Лазарев был официально назначен главным режиссером Театра Российской армии. В июне 2020 года от роли главного режиссера Театра отказался Борис Морозов, он занимал этот пост на протяжении 25 лет. В течение трех лет ему не находили замены.

Ранее Александр Лазарев заявил о намерении работать «на два дома» после назначения на новую должность.

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