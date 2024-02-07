Рэпер Сява заявил о расширении бизнеса

Рэпер Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Сява, рассказал в беседе с 59.ru, что откроет магазин одежды LePacantre в Перми.

Бренд LePacantre основан в 2016 году Хахалкиным и двумя пермскими дизайнерами. Под ним производится уличная одежда. Название LePacantre — это слово «пацаны», обыгранное на французский манер. Как отметил рэпер, магазин впервые откроется в Перми 10 февраля.

В январе Хахалкин признался, что жалеет о своем выступлении в голом виде. Сява выступил без одежды на концерте Сергея Шнурова и его группы «Рубль» в Перми. Рэпер вышел на сцену в фойе Театра-Театра абсолютно голым в 2011 году. Сява признался, что «не думал своей головой». По словам артиста, тогда он был молод, и в нем «было много дури». Сейчас он бы такое не повторил.

Хахалкин вспомнил о своем выступлении на фоне «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, которую она организовала 20 декабря 2023 года.

Согласно дресс-коду мероприятия Ивлеевой, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Вечеринку и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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