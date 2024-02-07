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Генри Кавилл признался, что не является фанатом постельных сцен

Актер Генри Кавилл заявил, что в кино злоупотребляют постельными сценами

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Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Генри Кавилл признался, что не является фанатом постельных сцен. Об этом сообщает ew.ru.

По мнению Кавилла, в настоящее время некоторые кинематографисты злоупотребляют постельными сценами. Артист отметил, что не понимает подобную тенденцию. Актер уточнил, что такие сцены могут хорошо смотреться в фильмах и действительно помогать развитию сюжета. Однако, как считает звезда «Ведьмака», в большинстве случаев они не несут за собой никакой идеи.

«У вас возникает чувство: «Это действительно необходимо? Или это просто люди, на которых меньше одежды?» И вот тут ты начинаешь чувствовать себя еще более неуютно и думаешь: «Здесь нет представления, нет ни одной мысли, которая будет продолжена в фильме», — рассказал актер.

В октябре 2022 года стало известно, что Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Его заменит актер Лиам Хемсворт.

В августе 2022 года режиссер Марк Йобст, снявший два эпизода «Ведьмака», признался, что Генри Кавилл покинул проект из-за физической усталости.

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