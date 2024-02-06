Названа дата выхода нового фильма Гая Ричи в России

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российском прокате 25 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщил в пресс-службе Кинопоиска.

Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Действие картины разворачивается в 1939 году, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В ролях — Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.

В январе вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены». В сериале по одноименному фильму Ричи 2019 года сыграет Рэй Уинстон. Ему досталась роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю каннабиса. Премьера сериала состоится в марте.

В проекте также приняли участие: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Бисли, Жасмин Блэкбороу, Гарри Гудвинс, Дар Салим, Пирс Куигли, Руби Сир и Питер Серафинович.

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