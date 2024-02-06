Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

Shot: Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку

close
100%
Пресс-служба Сбер Звук

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов ищут человека с «лицом Чикатило», однако подозреваемого по делу пока нет. На данный момент полиция опросила свидетелей нападения и маникюрщицу.

Как отмечает Shot, сама Бьянка отказалась содействовать следствию. Причина неизвестна.

О том, что певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Shot. Артистка заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» хотел насильно запихнуть ее в машину.

Агент певицы Максим отметил «Газете.Ru», что нападение произошло неожиданно, поэтому невозможно понять, был это случайный прохожий или фанат. Сейчас Бьянка опасается покидать свой дом.

«Вечером она ехала на наращивание ногтей в центре Москвы, в салон. Когда уже подходила, на нее напал этот мужчина. Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была очень странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины начал за ней бежать. Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках», — рассказал представитель певицы.

Ранее в Екатеринбурге чуть не сорвали концерт Shaman.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами