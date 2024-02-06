Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов ищут человека с «лицом Чикатило», однако подозреваемого по делу пока нет. На данный момент полиция опросила свидетелей нападения и маникюрщицу.

Как отмечает Shot, сама Бьянка отказалась содействовать следствию. Причина неизвестна.

О том, что певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Shot. Артистка заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» хотел насильно запихнуть ее в машину.

Агент певицы Максим отметил «Газете.Ru», что нападение произошло неожиданно, поэтому невозможно понять, был это случайный прохожий или фанат. Сейчас Бьянка опасается покидать свой дом.

«Вечером она ехала на наращивание ногтей в центре Москвы, в салон. Когда уже подходила, на нее напал этот мужчина. Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была очень странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины начал за ней бежать. Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках», — рассказал представитель певицы.

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