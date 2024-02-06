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Музыкальный обозреватель оценил шансы Орбакайте выступать в России

Музыкальный обозреватель Полупанов: концертный директор Орбакайте отрекся от певицы

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Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил в беседе с НСН, что у певицы Кристины Орбакайте очень малый шанс работать в России.

Полупанов отметил, что общался с концертным директором Орбакайте Александром Качаном. По его словам, Качан заявил, что певица не работает в России, и у нее нет шансов гастролировать по стране.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», — заявил музыкальный обозреватель.

В феврале РИА Новости сообщили, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерт Орбакайте в Красноярске.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее виллу Софии Ротару в Ялте предложили отдать под Дворец бракосочетания.

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