Green Apelsin присоединилась к лайнапу «Дикой мяты»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в обновил лайн-ап и логотип. Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

В 2023 году фестиваль ввел новую традицию: для создания образа оберега фестиваля, русалки Минты, организаторы провели фотоконкурс, в котором приняли участие 500 посетительниц «Дикой Мяты».

«В 2023 году, разбирая фото с «Дикой Мяты» я понял, что более ярких, волшебных и красивых девушек, чем посетительницы фестиваля, нам просто не найти. Поэтому теперь каждый год, мы будем выбирать Минту из числа девушек, которые приезжают к нам!» — прокомментировал продюсер фестиваля Андрей Клюкин, пообещав через 12 лет выпустить календарь с посетительницами фестиваля.

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В 2024 году «Дикая мята» пройдет с 14 по 16 июня на легендарном поле в Тульской области. К лайн-апу мероприятия присоединились новые артисты. К примеру, впервые на фестивале выступят певица «Элли на маковом поле» и инди-фолк исполнитель «лампабикт».

«Также к фестивалю присоединилась дебютант прошлого года, фолк-певица — Green Apelsin, чье завораживающее выступление стало одним из открытий фестиваля», — рассказали организаторы.

Зрители фестиваля смогут послушать таких артистов как Zoloto, Drummatix, Green Apelsin, Shortparis, polnalyubvi, Rita Dakota, Найк Борзов, Антоха МС, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Несладко, Операция Пластилин, Мытищи в огне, Билли Новик с песнями Егора Летова, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Вадяра Блюз, Levandowskiy & Sche, Soltwine, Инкогнито, Xarista, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, ToT SamY, Terra, Breaking System, Пока Все Змеи Спят и многие другие.

Территория фестиваля с 2022 года функционирует в круглогодичном формате как арт-кэмп. Организаторы подготовили шесть сцен, на которых выступят более ста исполнителей разных музыкальных жанров.

Накануне сообщалось, что фестиваль «Нашествие» в Калужской области, перенесенный на 2025 год «в целях обеспечения безопасности», не планируют проводить в другом регионе. В правительстве Калужской области отметили, что власти уже нашли площадку для проведения мероприятия в следующем году и сейчас согласовывают ее с организаторами.

Ранее сообщалось, что ради фестиваля в Екатеринбурге хотят затопить главную площадь города.