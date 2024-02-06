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В России покажут марафон фильмов к 75-летию Ирины Муравьевой

Киномарафон к 75-летию со дня рождения актрисы Ирины Муравьевой пройдет на ТВ

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Мосфильм

На ТВ пройдет киномарафон к 75-летию со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки Российской Федерации, лауреатки Государственной премии СССР и премии Правительства Российской Федерации Ирины Муравьевой. Об этом сообщил «Газете.Ru» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

Ирина Муравьева дебютировала в кино в социально-педагогической драме о рабочей молодежи «Разные люди». Популярность и любовь зрителей ей принесли роли в фильмах: «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная».

В день рождения актрисы, 8 февраля в 22:50 на канале покажут картину «Самая обаятельная и привлекательная». Сценарий к ней Анатолий Эйрамджан писал специально для Муравьевой, но актриса не спешила соглашаться на роль, и режиссеру Геральду Бежанову пришлось приложить много усилий, чтобы актриса сыграла в этом фильме. Когда картина вышла, артистка осталась очень довольна результатом.

В 0:25 канал покажет фильм-интервью «Правила самой обаятельной. Ирина Муравьева» режиссера Татьяны Жуковской. Актриса редко дает интервью, и у зрителей есть возможность увидеть Муравьеву не в одной из ее многочисленных ролей, а в разговоре о важном.

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в день 95-летия народного артиста СССР Леонида Броневого также показал картины с его участием.

Ранее «Мастер и Маргарита» поставил рекорд российского проката.

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