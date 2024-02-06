Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» режиссера Мишель Дэннер. Об этом сообщили сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

Триллер, в котором сыграли Эбигейл Бреслин, Кайл Маклахлен, Люк Уилсон, Райан Филлип, Энди Гарсия и Дональд Сазерленд, получил 97% положительных отзывов зрителей, 27 наград и 9 номинаций международных кинофестивалей.

В основу сюжета фильма легла биография Патрисии Вейр — женщины, через 60 лет после собственного похищения и изнасилования рассказавшей о пережитом опыте.

«Этот фильм расскажет, наконец-то, нам всю правду о том, какая связь между 18 летней школьницей Патрицией Вейр, жертвой жестокого насилия, и известной во всем мире фразой полицейских: «У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас…» — обещают прокатчики.

Суд по делу об изнасиловании девушки Эрнесто Мирандой начался в 1963 году, имя пострадавшей было засекречено, журналистам было запрещено разглашать его в газетах. Только в 2019 году почти 80-летняя Вейр сама дала интервью журналисту, в котором рассказала подробности об изменившем навсегда ее жизнь трагическом случае и о разрушивших ее жизнь судах.

Накануне сообщалось, что День всех влюбленных в России выйдет киноальманах новелл про романтические отношения «Осторожно — любовь».

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