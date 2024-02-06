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Губерниев сыграл сам себя в сериале о фольклорной нечисти

Ведущий Губерниев рассказал о съемках в сериале «Сергий против нечисти. Яга»

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KION

Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сыграл сам себя в сериале о фольклорной нечисти «Сергий против нечисти. Яга». Об этом рассказал онлайн-кинотеатр KION.

В новом сезоне сериала Губерниев снялся вместе с Романом Маякиным, Дмитрием Хрусталевым, Еленой Подкаминской и Лукерьей Ильяшенко 

«Я немного изучал на своем дебютантском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах, как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым», — поделился он.

В предыдущих эпизодах капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию (Маякин), Кате (Ильяшенко) и Тетушке (Ирина Розанова) удалось победить Вия. В итоге некоторые из борцов сами стали чудовищами, и чтобы выручить возлюбленную, Сергий решил заключить сделку с Ягой (Подкаминская). Параллельно в Москве начинают пропадать знаменитости, и без охотников за нечистью не обойтись.

Премьера первой серии «Сергий против нечисти. Яга» Андрея Волгина состоялась 1 февраля на KION, премьера новой серии состоится 8 февраля.

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