«Пыжатся, стараются»: Драпеко об уехавшей в Испанию Татьяне Лазаревой*

Заслуженная артистка России, депутат Государственной думы Елена Драпеко высказалась об уехавшей в Испанию актрисе и юмористке Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). Ее цитируют «Аргументы и факты».

Уехавших из России и критикующих страну людей Драпеко назвала нолями.

«Лазарева — ноль. Кто она? Никто! Ничего из себя не представляют. Внимание к себе может привлечь лишь одним, критикуя Россию. Траты для человечества не будет, если их никто не заметит», — сказала она.

По словам Драпеко, без критики России покинувшие страну артисты никому не нужны.

«Вот они и пыжатся, стараются. Просто смешно наблюдать за ними», — сказала она.

Актриса добавила, что мышления этих и подобных им личностей ей никогда не понять, т.к. она сама старается «все, что возможно, отправить на фронт нашим».

Накануне Драпеко заявила, что на радио и телевидении обязательно должны звучать патриотические песни.

Ранее сообщалось, что в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».