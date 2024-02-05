Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Пыжатся, стараются»: Драпеко об уехавшей в Испанию Татьяне Лазаревой*

Депутат Драпеко назвала актрису Татьяну Лазареву и других уехавших из РФ нолями

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Заслуженная артистка России, депутат Государственной думы Елена Драпеко высказалась об уехавшей в Испанию актрисе и юмористке Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). Ее цитируют «Аргументы и факты».

Уехавших из России и критикующих страну людей Драпеко назвала нолями.

«Лазарева — ноль. Кто она? Никто! Ничего из себя не представляют. Внимание к себе может привлечь лишь одним, критикуя Россию. Траты для человечества не будет, если их никто не заметит», — сказала она.

По словам Драпеко, без критики России покинувшие страну артисты никому не нужны.

«Вот они и пыжатся, стараются. Просто смешно наблюдать за ними», — сказала она.

Актриса добавила, что мышления этих и подобных им личностей ей никогда не понять, т.к. она сама старается «все, что возможно, отправить на фронт нашим».

Накануне Драпеко заявила, что на радио и телевидении обязательно должны звучать патриотические песни.

Ранее сообщалось, что в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».

*  признана в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами