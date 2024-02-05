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Стартовали съемки «Возвращения попугая Кеши»

В Москве начались съемки «Возвращения попугая Кеши» с Кологривым

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» стартовали в Москве. Об этом сообщает «Российская газета».

Главные роли в комедии сыграют Никита Кологривый, Оксана Акиньшина и два настоящих попугая. Съемки также пройдут в Сочи.

Кологривому досталась роль школьного учителя географии из Сочи Митяя, который получает умного говорящего попугая из древнего рода Кши.

Попугай попытается «прокачать» Митяя, которого хочет бросить девушка Лера. Кеша обещает помочь Митяю вернуть Леру, а Митяй — найти и вернуть возлюбленную попугая.

Также в картине снялись Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.

Премьера картины состоится осенью 2024 года.

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