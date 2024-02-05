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Актера Канахина будут заочно судить в России за госизмену

Участвовавшего в нападении на Брянскую область актера Канахина будут судить заочно

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Обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина, обвиняемого в государственной измене, утверждено. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Прокуратура Москвы.

41-летнего Кирилла Канахина обвиняют в переходе на сторону противника, совершенном гражданином Российской Федерации.

«Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации. В августе 2022 года на территории Украины Канахин вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию «Русский добровольческий корпус», в составе которой с января по март 2023 года принял участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в Херсонской области, которая 30 сентября 2022 года вошла в состав Российской Федерации», — говорится в заявлении прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что Канахин как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу в России — 2 марта 2023 года он участвовал в нападении на Брянскую область, в 22 мая 2023 года — в нападении на Белгородскую область. В отношении Канахина заочно избрали мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

Сейчас уголовное дело в отношении Канахина направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

До этого суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

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