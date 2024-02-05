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Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими в СИЗО

Адвокат Сальникова: Блиновская просит разрешить ей звонки и свидания в СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная просит разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сальниковой, соответствующий запрос уже направлен следователю.

«Сегодня следователь сообщил, что только на этой неделе дадут нам понимание, согласны ли они на свидания и звонки или нет <...> Когда следователь согласен, они быстро выдают [разрешения]», — пояснила адвокат.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем в СИЗО.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщал, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. По данным ОНК, каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

Ранее Виктория Дайнеко поддержала Блиновскую в СИЗО.

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