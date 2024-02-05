Наталья Подольская похвасталась, что сыграет главную роль в новогодней мелодраме

Певица Наталья Подольская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась, что исполнит главную роль в новогоднем фильме «Наш папа — Дед Мороз».

«Ну что ребят, вот и пришло время рассказать. Интрига года. Что же она затеяла? У меня сегодня первый съемочный день в кино. У меня главная роль. Истерический хохот, я очень нервничаю. Я снимаюсь в новогодней мелодраме, в романтическом семейном фильме, который выйдет в следующем новом году», — заявила Подольская.

Позднее артистка выложила кадры из гримерки, где она с разными интонациями репетирует фразу: «Ну что вы, я сама, не надо».

Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки», певица рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

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