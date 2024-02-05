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Турбо из «Слова пацана» рассказал о финансовой помощи родителям после успеха сериала

Актер Копейкин купил родителям дорогие подарки на гонорар от «Слова пацана»

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START/Тумач Продакшн

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Валеру Турбо в «Слове пацана», раскрыл, как потратил гонорар за работу в сериале. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии.

«Я вижу, что родители из-за финансовых проблем как будто разучились быть счастливыми. И я за счет подарков хотел напомнить им, как это, чтобы успокоить. В какой-то момент мне папа написал: «Мы поняли, что забыли, каково это — быть счастливыми», — признался Копейкин.

Он уточнил, что не может полностью финансово содержать свою семью, но отметил, что старается помогать родственникам по мере возможности. В частности, Копейкин подарил членам семьи телевизор, телефоны, он также помогает сестре сидеть с ребенком. Артист похвастался, что благодаря его помощи отец может позволить себе не работать.

Недавно режиссер Жора Крыжовников объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана». Крыжовников выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

Ранее Николас Кейдж признался, что был потрясен количеством мемов о себе.

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