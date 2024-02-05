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«Характер такой»: Кушанашвили о словах Бони про эскорт Брежневой

Блогер Отар Кушанашвили заявил, что Брежнева не стала бы торговать своим телом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и журналист Отар Кушанашвили на своем YouTube-шоу «Каково» усомнился в том, что Вера Брежнева стала бы заниматься эскортом.

«У нее характер такой — не уступит пяди родной территории, ни пяди родной промежности. Я за то, чтобы Вера Брежнева даже после развода с Костей Меладзе была успешной, чтобы все оставили друг друга в покое. Виктория Боня… Все уверены, что она предводительница...» — сказал Кушанашвили, но не стал продолжать свою мысль.

На программе «Злые языки» Виктория Боня рассказала, что Вера Брежнева якобы занималась эскортом в 2011 году. По словам телеведущей, ее друг обращался к певице, однако был шокирован ее расценками. Спустя несколько дней Вера Брежнева отреагировала на обвинения модели. Артистка потроллила Боню. Брежнева выложила в социальные сети ироничную публикацию, в которой сообщила условия для тех, кто хочет с ней встретиться. Она опубликовала анонс своих будущих концертов.

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