Тейлор Свифт на премии «Грэмми» объявила о выходе нового альбома в апреле

На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» американская певица Тейлор Свифт объявила о выходе своего нового альбома 19 апреля. Трансляцию 66-й церемонии награждения из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS в воскресенье вечером.

Артистка вышла на сцену, чтобы получить награду за свою пластинку Midnights, победившую в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

«Это моя 13-я награда «Грэмми», для меня это счастливое число, — сказала Тейлор Свифт, принимая статуэтку. — Я хочу поблагодарить фанатов, рассказав им секрет, который я хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выходит 19 апреля и называется The Tortured Poets Department».

Тейлор Свифт была номинирована на «Грэмми» в этом году в шести категориях. Это на три меньше, чем у американской исполнительницы SZA, ставшей рекордсменом по количеству номинаций в этом году.

Накануне с Тейлор Свифт случился неприятный инцидент. В социально сети Х распространились эротические и порнографические дипфейки с ней. Многие из них обрели вирусную популярность на фоне растущей известности самой певицы. Как минимум одна такая публикация набрала в X больше 47 млн просмотров.

Ранее у дома Тейлор Свифт снова арестовали преследователя.