В Театре Эстрады рассказали о судьбе спектакля Раппопорт и Серебрякова

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях пройдет в Театре Эстрады в плановом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию учреждения.

«Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану», — заявили в Театре Эстрады.

Накануне сообщалось, что в Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт. Причиной этому стали жалобы местных активистов. Изначально постановку перенесли, однако позднее спектакль полностью пропал из афиши. В июне этот же спектакль отменили в Новосибирске.

4 февраля глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что в ближайшее время обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. Активист уточнил, что если его предположения подтвердятся, то будет основание внести артистов в список иностранных агентов.

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