«Хотят потрогать»: Дарья Мороз объяснила, почему считает себя социофобом

Актриса Дарья Мороз в интервью Светлане Бондарчук призналась, что не любит фотографироваться с поклонниками.

«Ко мне бесконечно подходят фотографироваться на улице. Я часто отказываю. Я немного социофоб, когда меня начинают трогать и хватать. Для меня это сложно, очень много людей, которые хотят тебя потрогать, мужчин, которые хотят фотографироваться и фактически тебя за попу обнимают», — пожаловалась Мороз.

Артистка рассказала, как однажды спустилась в метро с огромным букетом цветов, но в определенный момент к ней стали приставать двое мужчин. Они были настолько настойчивыми, что Мороз уже замахнулась на одного из них букетом, как вдруг осознала, что может причинить серьезный ущерб из-за шипов.

Мороз также призналась, что очень не любила устраивать автограф-сессии шоу «Ледниковый период», где актриса каталась в паре с Максимом Марининым. По словам артистки, ей казалось, что фанаты «задавят» ее из-за желания быть ближе к звезде.

«Когда ты в телевизоре, для людей ты своя, они хотят тебя обнять, они открытые и считают, что это правильно, но для меня это катастрофа», — резюмировала Мороз.

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