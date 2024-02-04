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«Иногда даже ревет»: Жасмин рассказала, как ограничивает детей

Певица Жасмин призналась, что ее сыну тяжело обходиться без сладкого

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Жасмин в интервью PROZvezd заверила, что старается ограничивать своих младших детей — 7-летнего Мирона и 11-летнюю Маргариту — в сладком.

«Все дети занимаются спортом. Маргарита и Мирон ходят на гимнастику, плавают. Оба любят сладкое, и в какой-то момент я начала их ограничивать. Маргарита эти ограничения принимает спокойно. А вот с Мироном сложнее. Иногда он даже ревет, но в конце концов смиряется», — отметила Жасмин.

Исполнительница призналась, что с раннего возраста мечтала как можно скорее родить детей и завести семью, чтобы быть молодой мамой и молодой бабушкой. В связи с этим Жасмин подчеркнула, что не будет серьезно заниматься воспитанием своих внуков, так как хочет эту часть жизни в большей степени посвятить самой себе, а внуков только баловать.

«Как-то Миша (старший сын Жасмин. — «Газета.Ru») сказал: «Какое счастье, что ты у меня молодая, я буду приводить к тебе детей, твоих внуков, ты их будешь воспитывать». Я улыбнулась и ответила: «Вас мне вполне достаточно. Хватит. Я хочу быть бабушкой, которая будет только баловать. Все остальное время я хочу посвящать себе», — посмеялась Жасмин.

Звезда родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-мужа в домашнем насилии и просила защитить ее. С 2011 года артистка замужем за молдавским политиком и миллионером Иланом Шором.

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