«Какой облом»: Пресняков не узнал Шнурова на «Голосе»

Певец и наставник шоу «Голос» Владимир Пресняков не узнал бывшего коллегу по проекту Сергея Шнурова во время слепых прослушиваний.

«Какой облом, Серега! Потому что ты не у меня в команде. Я серьезно не узнал тебя. Подумал, что просто какой-то крутой кекс», — посмеялся Пресняков.

В ответ на это Шнуров в шутку воскликнул, что наконец станет богатым. Он также обратился к певице Zivert, которая заняла его кресло на проекте. Фронтмен «Ленинграда» заявил, что артистка не выиграет сезон, но станет самой запоминающейся наставницей.

«В смысле не выиграю?» — возмутилась Zivert.

В рамках слепого прослушивания вне конкурса Шнуров исполнил песню «Терминатор», после обсуждения номера наставники шоу поднялись на сцену, чтобы спеть с музыкантом дуэтом.

«Я, честно говоря, проникся этой атмосферой. Если честно, скучаю по «Голосу». Сегодня я понял, что этого мне, наверное, не хватает», — резюмировал Шнуров.

Ранее Никита Кологривый поссорился с Гордоном на шоу «Закрытый показ».