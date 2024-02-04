Жасмин рассказала, как поддерживает стройную фигуру после рождения трех детей

Певица Жасмин в интервью PROZvezd рассказала, что ей приходится прилагать немало усилий ради поддержания стройной фигуры после трех родов.

«Над фигурой приходится работать постоянно. Иногда мне кажется, что стоит мне понюхать блинчики, которые готовлю детям на завтрак, как уже сам запах откладывается лишними килограммами. С подросткового возраста я придерживаюсь низкокалорийного питания, спортом занимаюсь три раза в неделю», — отметила Жасмин.

Исполнительница также заявила, что придерживается методики интервального голодания: она ест в промежутке всего 5 часов в день, а остальные 19 не притрагивается к пище. Помимо этого, артистка посещает медиков, ходит на массажи и ограничивает себя в определенных видах еды. Например, Жасмин не ест «тяжелое мясо», молоко и сыр.

Звезда родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-мужа в домашнем насилии и просила защитить ее. С 2011 года артистка замужем за молдавским политиком и миллионером Иланом Шором. Супруги воспитывают двоих детей: 11-летнюю Маргариту и 7-летнего Мирона.

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