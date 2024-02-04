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У «Разговора» Копполы появится сериальный ремейк

Режиссер Эрин Леви станет шоураннером сериала по триллеру «Разговор» Копполы

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Paramount Pictures

Режиссер Эрин Леви, известная по шоу «Безумцы» и «Охотники за разумом», станет шоураннером ремейка драматического триллера Фрэнсиса Форда Копполлы «Разговор» 1974 года. Об этом сообщает IndieWire.

Сценарий к предстоящему сериалу напишет Джей Си Чендор — номинант на «Оскар» в 2012 году за фильм «Предел риска». Издание отмечает, что производством займется студия MRC, которая уже получила права на создание проекта от компании Копполлы.

Сериал расскажет об эксперте по прослушке, но, в отличие от драмы Копполлы, эту роль исполнит женщина. Она окажется втянута в тайну корпоративного шпионажа, поэтому ей придется на себе испытать, каково это быть объектом наблюдения.

Актерский состав фильма не определен, однако ходили слухи, что на главную роль приглашали актрису Обри Плаза.

Оригинальный «Разговор» 1974 года номинировали сразу на три премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм года». Но в тот год престижную награду забрал другой фильм Копполлы — «Крестный отец 2». Главную роль в фильме исполнил Джин Хэкмен.

Ранее сообщалось, что продюсер «Чернобыля» поддержал Биковича после отмены съемок в «Белом лотосе».

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