Яна Рудковская рассказала, как сбросила лишний вес ценой запоров и бессонницы

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале рассказала, как 25 лет назад сбросила вес при помощи таблеток для похудения.

«Оказывается в этих «чудо-таблетках» содержались и мочегонные и слабительные препараты, которые потом давали ужасный побочный эффект: бессонница, головокружение, обезвоживание, тахикардия и страшные запоры, вы уж простите», — призналась Рудковская (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

При этом супруга Евгения Плющенко отметила, что в то время «тайские таблетки» были крайне модным средством для похудения. По словам Рудковской, прием этих медикаментов отбивал желание есть, а также провоцировал частые походы в туалет. Продюсер признала, что «таяла» от таблеток, сбросив 10 килограммов за короткий промежуток времени.

«На себе испытала эту гадость, похудела на 10 килограммов, но с ними оставила порцию своего здоровья. Благо, очень молодая была и выжила, а были кого в больничках еле откачали», — резюмировала Рудковская.

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