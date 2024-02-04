Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Яна Рудковская рассказала, как сбросила лишний вес ценой запоров и бессонницы

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на побочные эффекты таблеток от похудения

close
100%
rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале рассказала, как 25 лет назад сбросила вес при помощи таблеток для похудения.

«Оказывается в этих «чудо-таблетках» содержались и мочегонные и слабительные препараты, которые потом давали ужасный побочный эффект: бессонница, головокружение, обезвоживание, тахикардия и страшные запоры, вы уж простите», — призналась Рудковская (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

При этом супруга Евгения Плющенко отметила, что в то время «тайские таблетки» были крайне модным средством для похудения. По словам Рудковской, прием этих медикаментов отбивал желание есть, а также провоцировал частые походы в туалет. Продюсер признала, что «таяла» от таблеток, сбросив 10 килограммов за короткий промежуток времени.

«На себе испытала эту гадость, похудела на 10 килограммов, но с ними оставила порцию своего здоровья. Благо, очень молодая была и выжила, а были кого в больничках еле откачали», — резюмировала Рудковская.

Ранее Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами