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Композитор пригрозила судом звезде «Кавказской пленницы»

Композитор Лебедева хочет взыскать с актрисы Варлей 13 млн рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Композитор Юлия Лебедева планирует подать в суд на актрису Наталью Варлей из-за песен. Об этом сообщает НТВ.

«Она меня унизила, обозвала говнистой, непорядочной. <...> Когда я написала, что если вы не хотите со мной подписывать договор и расплатиться за мою работу, то я против того, чтобы моя музыка была исполнена вами, она меня заблокировала», — заявила женщина.

Лебедева рассказала, что написала несколько песен для Варлей, которые актриса планировала исполнить на своем юбилейном концерте. Однако это выступление не состоялось из-за болезни артистки. Лебедева уверяет, что композиции были отданы Варлей с правом на их использование лишь единожды. Но потом композитору показывали видео, на котором актриса выступает с ее материалом, а также песня появляется в одном из мультфильмов с участием актрисы.

Композитор считает, что Варлей должна ей порядка $150 тыс. (свыше 13 млн. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») только за моральный ущерб. Свои композиции женщина оценивает в 100 тыс. рублей.

Сама Варлей заявила, что с ней никто не связывался из-за иска. Она добавила, что исполняет песню Лебедевой «раз в сто лет».

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